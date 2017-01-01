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Главная  /  Репортажи  /  По улицам Ярославля бегала живая обезьяна

По улицам Ярославля бегала живая обезьяна

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:42
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По каменным джунглям Ярославля прогулялась настоящая обезьянка.

Как рассказывает мобильный репортер, она сбежала из местного цирка и долго бродила по крышам и карнизам домов. На охоту за обезьяной вышли пожарные и циркачи. Поглазеть на необычное сафари сбежались жители всего района. На кадрах видно, как несколько раз юркое животное ловко уходило от рук преследователей – и продолжало свое путешествие, карабкаясь по водосточным трубам.

Впрочем, через некоторое время обезьянка утратила бдительность и залезла в квартиру через открытую форточку. Там ее, как сообщается, и поймали.
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