По улицам Ярославля бегала живая обезьяна
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:42
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Как рассказывает мобильный репортер, она сбежала из местного цирка и долго бродила по крышам и карнизам домов. На охоту за обезьяной вышли пожарные и циркачи. Поглазеть на необычное сафари сбежались жители всего района. На кадрах видно, как несколько раз юркое животное ловко уходило от рук преследователей – и продолжало свое путешествие, карабкаясь по водосточным трубам.
Впрочем, через некоторое время обезьянка утратила бдительность и залезла в квартиру через открытую форточку. Там ее, как сообщается, и поймали.
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