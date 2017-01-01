Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

Грузовик вспыхнул на Ленинградском проспекте в Москве

В Сочи сошёл сель: грязевый поток накрыл автомобили

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пасмурная ветреная погода в Москве, довольно сильный холодный ветер

Пасмурная ветреная погода в Москве, довольно сильный холодный ветер

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13:20
  • 6
  • 0

Пасмурная ветреная погода в столице, москвичи утепляются.

  • 6
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
12:49 | Uwis
Монтаж праздничных конструкций ко Дню города на Тверской улице
72 0
04:23 | mussa1507
Северное сияние над Москвой
32 0
11:55 | Uwis
9 и 10 сентября в Москве организуют "звёздные" экскурсии
30 0
06.09 16:52 | LaimeLaim
Туман и моросящий дождь в столице