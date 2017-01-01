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Флаги вывесели ко Дню города в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
13:45
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Ко Дню города в столице вывесили флаги на зданиях в городе.

  • 17
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