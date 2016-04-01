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Промывка тротуара на Зубовском бульваре

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
13:56
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Городские службы промывают тротуары от грязи и пыли на Зубовском бульваре.

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