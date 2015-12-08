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Возгорание около Ледового дворца ВТБ в Москве

Автор:
specreporter
Дата публикации:
15:10
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Возгорание около Ледового дворца ВТБ на территории бывшего завода ЗИЛ.

  • 16
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