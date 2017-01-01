Монтаж сцены у Храма Христа Спасителя ко Дню города

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 14:51

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У Храма Христа Спасителя монтируют сцену и мультимедийные экраны ко Дню города, где состоится праздничный концерт.