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Монтаж сцены у Храма Христа Спасителя ко Дню города

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
14:51
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У Храма Христа Спасителя монтируют сцену и мультимедийные экраны ко Дню города, где состоится праздничный концерт.

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