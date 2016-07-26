Медвежонок решил, что он - птица, и забрался в кормушку
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:20
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Оказалось, что на кормом для птиц не прочь полакомиться целое семейство медведей. Если маме-медведице достаточно было встать на задние лапы, чтобы поживиться, то молодым хищникам приходилось проявлять чудеса ловкости. На кадрах видно, как медвежонок карабкается по тонкому столбу наверх, всеми силами пытается удержаться на явно уступающей размерами коробке с кормом. А потом и вовсе с головой пролезает в узкий и тесный домик для пернатых.
"Видимо, косолапые решили, что они - птицы," - шутят пользователи Сети. Или же захотели достать лакомство без лишних хлопот. Впрочем, выбранный ими способ оказался, судя по видео, тоже не из легких.
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