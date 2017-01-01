Жители Беслана возмущены строительством здания под стенами жилых домов

Автор: Аноним Дата публикации: 15:30

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11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/193017

Мобильный репортёр из Беслана выступает против превращения улицы в "каменные джунгли".На одной из улиц города в междомовом пространстве возводят, по словам автора видео, капитальную постройку. При том, что новое здание, по мнению местных жителей, не только лишит людей тротуара и проезда к дому, но и станет угрожать противопожарной безопасности многоэтажек."С разрешения местной администрации скоро не останется ни тротуаров, ни межкорпустных проездов! Чтобы заехать в эти два корпуса, надо объехать через мусорную площадку или через два дома с другой улицы," - пишет мобильный репортёр.