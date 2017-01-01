Жители Беслана возмущены строительством здания под стенами жилых домов
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 15:30
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На одной из улиц города в междомовом пространстве возводят, по словам автора видео, капитальную постройку. При том, что новое здание, по мнению местных жителей, не только лишит людей тротуара и проезда к дому, но и станет угрожать противопожарной безопасности многоэтажек.
"С разрешения местной администрации скоро не останется ни тротуаров, ни межкорпустных проездов! Чтобы заехать в эти два корпуса, надо объехать через мусорную площадку или через два дома с другой улицы," - пишет мобильный репортёр.
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