Музей "Скорой медицинской помощи" открыли в Москве
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 14:47
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В Москве состоялось торжественное открытие первого Музея скорой медицинской помощи. Открытие приурочили к 130-летию со Дня рождения Александра Сергеевича Пучкова - основателя и первого руководителя Московской станции скорой помощи. Основу музея представляют подлинные документы и предметы, рассказывающие об истории становления службы медпомощи в столице. Для посещения музей откроется с 11 сентября.
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