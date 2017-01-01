Музей "Скорой медицинской помощи" открыли в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 14:47

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В Москве состоялось торжественное открытие первого Музея скорой медицинской помощи. Открытие приурочили к 130-летию со Дня рождения Александра Сергеевича Пучкова - основателя и первого руководителя Московской станции скорой помощи. Основу музея представляют подлинные документы и предметы, рассказывающие об истории становления службы медпомощи в столице. Для посещения музей откроется с 11 сентября.