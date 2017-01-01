Мотоциклист столкнулся с легковушкой на дороге в Оренбурге
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:53
-
- 14
По словам автора видео, авария произошла в минувший вторник на пересечении улиц Терешковой и Оркской. Судя по видео, байкер решил проскочить на жёлтый сигнал светофора. Однако манёвр не увенчался успехом. Мотоциклист сначала увернулся от поворачивающей на перекресток серебристой легковушки. Но вот столкновения с золотистой иномаркой, стоявшей следом за отечественным автомобилем, избежать не удалось.
Двухколесный, как видно на кадрах, перевернулся через передний капот машины и упал на землю. В каком состоянии находятся участники ДТП - не сообщается.
- 14
Комментарии (0)