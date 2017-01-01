В Москве завершается строительство эстакады на пересечении Варшавского шоссе и Балаклавского проспекта
- Автор:
- РУСИЧ
- Дата публикации:
- 15:11
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На кадрах видно, что работа на втором этапе строительства Южной рокады идёт полным ходом. И на мостовой конструкции, и под ней трудятся строители и дорожники, видна тяжелая техника. По словам первого заместителя руководителя Департамента строительства Москвы Петра Аксенова, движение на новой эстакаде планируется открыть уже в сентябре 2017 года.
Сообщается, что данная обеспечит транзитное движение по Варшавскому шоссе в районе пересечения с Балаклавским проспектом, соединит между собой Варшавское и Каширское шоссе и перераспределит потоки транспорта. Это позволит разгрузить Пролетарский проспект, Каширское и Варшавское шоссе.
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