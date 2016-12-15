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Движение десятков троллейбусов было заблокировано из-за ДТП на улице Серафимовича

Автор:
tim777
Дата публикации:
16:53
  • 46
  • 1

8 сентября в центре Москвы в районе Якиманка произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Серафимовича столкнулись троллейбус и а/м "Хёндэ Солярис". Троллейбус маршрута "М-4" двигался в сторону конечной остановки под Большой Каменный мост. В районе съезда на дублёр троллейбус столкнулся по касательной задней частью с правым задним крылом с а/м "Хёндэ", водитель которого двигался в соседней полосе. В результате столкновения оба ТС получили повреждения. При этом фактически оказался заблокированным съезд транспорта под Б.Каменный мост. Из-за аварии по улице Серафимовича скопились десятки троллейбусов различных маршрутов. Не могли проехать также и магистральные маршруты автобусов. Водитель легковушки долгое время не решался убрать свой автомобиль с проезжей части, так чтобы восстановилось бы движение по самому съезду. После долгих убеждений, он все же передвинул свой автомобиль, и автобусы смогли продолжить движение по маршрутам. В настоящее время движение троллейбусов по маршрутам временно задерживается. В степени виновности участников ДТП предстоит разобраться группе разбора.

  • 46
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Дмитрий
    18:04
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 17:18 http://www.mskagency.ru/materials/2703284 8.09.17. Ссылка на портал добавлена.
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