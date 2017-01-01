Водитель иномарки пострадал в ДТП на Расторгуевском шоссе в Московской области
- Автор:
- Alex
- Дата публикации:
- 17:30
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- 38
Водитель иномарки пострадал в ДТП на Расторгуевском шоссе в Московской области. Произошло ДТП между "BMW x6" и "Huyndai solaris". Автомобиль "BMW" от удара перевернулся, водитель и пассажир отделались ушибами. Водителя "Huyndai" увезли на скорой помощи в тяжелом состоянии, пассажир 5 летний ребенок не пострадал. Сотрудники МЧС увезли ребенка в след скорой помощи.
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