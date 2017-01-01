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Генеральная репетиция Первого Симфонического Ансамбля Моссовета - "Персимфанс" ко Дню города

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:58
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Днем прошла генеральная репетиция Первого Симфонического Ансамбля Моссовета – «Персимфанс». Это более 100 участников, которые на юбилей столицы исполнят советскую кантату “Путь Октября”. «Персимфанс» образован в 1922 году , этот коллектив со дня образования никогда не выезжал за пределы Москвы, но при этом известен во всем мире. Композитор и пианист Пётр Айду рассказал, чем примечателен данный коллектив: исполнение в живую без использования усилителей, несколько хоров и шумовые инструменты помимо классических, в этом коллективе отсутствует дирижер. На День города в концерте помимо оркестра и ансамбля шумовых инструментов, присоединяется несколько коллективов они образуют большой самодеятельный хор. Концерт начнется 9 сентября, в 20.00, на площадке “Москва созидает” (улица Тверская, напротив Центрального Телеграфа).

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