Арт-объект "870" установили у сквера на Болотной площади

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:58

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К юбилею Москвы на Болотной площади установили арт-объект "870" с фотографиями какой Москва была раньше и какая она сейчас.