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Главная  /  Репортажи  /  Арт-объект "870" установили у сквера на Болотной площади

Арт-объект "870" установили у сквера на Болотной площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:58
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К юбилею Москвы на Болотной площади установили арт-объект "870" с фотографиями какой Москва была раньше и какая она сейчас.

  • 14
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