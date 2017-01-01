Медиапроект "ПроЯвление" на территории Третьяковской галереи
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:59
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На территории Третьяковской галереи установлен медиапроект "ПроЯвление" -это интерактивный взгляд Павла Каплевича на картину художника Александра Иванова "Явление Христа народу". На большом экране под музыку Александра Маноцкова позицируются виды исполненные на основе разных техник рисунка, с использованием уникальной молекулярной обработкой ткани. Используя звуковое сопровождение и изменения фактуры ткани от рисунка маслом до гобелена зритель погружается в мир искусства, наполненный полнотой красок ожидаемого появления "Чуда".
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