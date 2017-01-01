Подготовка к открытию новой пассажирской платформы на станции «Рабочий посёлок»

14

14 0

В предстоящие выходные, в ночь с 9 на 10 сентября, в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД», предусматривающей строительство дополнительных главных путей на Белорусском направлении МЖД, железнодорожники проведут масштабные работы по переключению второго главного пути перегона Одинцово-Кунцево-1 на новую ось. По завершении работ на остановочном пункте «Рабочий посёлок» пригородные поезда, выполняющие рейсы в сторону Москвы, для посадки и высадки пассажиров будут останавливаться у новой пассажирской платформы. На самом остановочном пункте продолжатся работы по развитию пассажирской инфраструктуры, в том числе строительство подземного пешеходного перехода. Работы по переключению пути пройдут преимущественно ночью. Уточняется, что указанные виды работ специально назначены в выходные дни, чтобы не доставлять неудобства пассажирам, связанные с корректировкой расписания электричек в будни. На период работ некоторые пригородные поезда Белорусского направления будут сняты с маршрутов либо выполнят укороченные рейсы. У нескольких электропоездов изменится количество остановок, а также время отправления и прибытия. Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и планировать маршруты поездок заранее. Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД».