Центр импровизационной музыки "Тапёрский клуб" открылся в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 08.09 23:13

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8 сентября в Москве на проспекте Мира, в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" торжественно открылся Центр импровизационной музыки "Тапёрский клуб" под руководством пианиста, импровизатора и композитора Филиппа Чельцова. Главное направление деятельности Центра — музыкальное сопровождение шедевров немого кинематографа в реальном времени на уникальном рояле конца XIX века и возрождение тапёрского искусства в России. В программе осенне-зимнего сезона 2017/18 — регулярные и специальные показы лучших российских и советских немых кинолент в сопровождении игры тапёра Филиппа Чельцова, комментарии киноведов, приглашённые музыканты, тематические циклы показов, мастер-классы по тапёрскому искусству, концерты импровизационной музыки всевозможных направлений и эпох и многое другое.