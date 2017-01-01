На площади Тверская Застава запущено регулярное трамвайное движение
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 09:44
-
- 15
9 сентября в День рождения Москвы, на площади Тверская Застава запущено регулярное трамвайное движение. От остановки "Площадь Тверская Застава" трамвай 7 следует до станции метро "Бульвар Рокоссовского", а 9 до станции метро "Новослободская". Как рассказали в пресс-службе "Мосгортранса", пассажиры очень обрадовались, что до улицы Тверская-Ямская и Белорусского вокзала можно доехать на трамвае.
- 15
Комментарии (0)