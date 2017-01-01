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На площади Тверская Застава запущено регулярное трамвайное движение

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
09:44
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9 сентября в День рождения Москвы, на площади Тверская Застава запущено регулярное трамвайное движение. От остановки "Площадь Тверская Застава" трамвай 7 следует до станции метро "Бульвар Рокоссовского", а 9 до станции метро "Новослободская". Как рассказали в пресс-службе "Мосгортранса", пассажиры очень обрадовались, что до улицы Тверская-Ямская и Белорусского вокзала можно доехать на трамвае.

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