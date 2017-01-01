Московский зоопарк приглашает всех на празднование дня города Москвы

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У входа в зоопарк установили арт-объект "Машина времени", а на территории зоопарка напротив входа стоит небольшая сцена с медиа-экраном. На данной сцене начнётся представление в честь дня рождения Москвы в 13:00. Кроме этого на эстраде построен детский городок в виде зоопарка с миниатюрным входом (копией входа в зоопарк). Есть на территории зоопарка и другие арт-объекты, установленные ко дню города Москвы. Арт-объект "Машина времени" вводит в небольшой экскурс в историю зоопарка, которая проиллюстрирована архивными фотографиями.