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Выставка спецтехники на Красной Пресне в честь дня города Москвы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
11:15
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Выставка спецтехники на Красной Пресне в честь дня города Москвы, которой сегодня исполнилось 870 лет. Здесь представлены автомобили ДПС музея ГИБДД разных эпох, а также современные действующие автомобили Дорожно-Постовой Службы и мотоциклы мото батальона ДПС. Кроме этого здесь представлены различные автомобили ЖКХ: Мосводоканал, Москоллектор, Мосводосток, Гормост и многие другие.

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