Фестиваль "Краски осени" открыт в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 11:40

52

52 1

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" открыт фестиваль цветов, урожая и искусства "Краски осени". В программе — III ежегодная плодовая выставка "Мир! Труд! Урожай!" с премьерой самой большой тыквы из когда-либо выращенных в России весом 437 кг. Выставка будет работать до 15 октября. На фестивале "Краски осени-2017" представлена самая большая тыква из когда-либо выращенных в России за всю историю весом 437 кг. Это чудо удалось сотворить за полгода 21-летнему психологу Александру Чусову, который решил представить свой громадный овощ москвичам и гостям столицы именно в "Аптекарском огороде" в силу большой любви к старейшему ботаническому саду России. Также на выставке урожая гости увидят многочисленные сорта тыкв поменьше, арбузы, дыни, кабачки, баклажаны, картофель, фасоль, свеклу, капусты, яблоки, груши, сливы, каштаны, грецкие орехи, рябину, клюкву, пряные травы, пшеницу, рожь и прочие дары природы.