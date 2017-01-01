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Первый снег в Красноярском крае

Автор:
prokopzev.va
Дата публикации:
21:42
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9 сентября неожиданно пошел снег, припорошило землю слегка, первая репетиция к зиме.

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