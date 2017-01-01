Автоледи не пропустила автомобиль спасателей во дворе дома в Москве

Автор: Виталий Шамро Дата публикации: 21:42

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Спор между спасателями и автолюбительницей на тему приоритета проезда во дворе дома № 12 по Бережковской набережной.