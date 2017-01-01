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Главная  /  Репортажи  /  Автоледи не пропустила автомобиль спасателей во дворе дома в Москве

Автоледи не пропустила автомобиль спасателей во дворе дома в Москве

Автор:
Виталий Шамро
Дата публикации:
21:42
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Спор между спасателями и автолюбительницей на тему приоритета проезда во дворе дома № 12 по Бережковской набережной.

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Комментарии (1)

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