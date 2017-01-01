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В московском зоопарке проходит празднование дня города Москвы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
14:38
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В московском зоопарке проходит празднование дня города Москвы. Здесь организованы мастер-классы для детей по рисованию и рукоделию. По зоопарку ходят девушки барабанщицы, а за ними аниматоры в костюмах зверей, которые танцуют и прыгают под мелодичную барабанную дробь, завлекая в танцы детей. У эстрады построен картонный замок в виде главного здания зоопарка. Здесь дети могут разукрасить этот картонный замок так, как им захочется.

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