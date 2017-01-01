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Главная  /  Репортажи  /  В ночь с 9 на 10 сентября Московское метро и МЦК будут работать круглосуточно

В ночь с 9 на 10 сентября Московское метро и МЦК будут работать круглосуточно

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
15:39
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В День рождения Москвы, в ночь с 9 на 10 сентября 2017 года Московское метро и Московское центральное кольцо работают в круглосуточном режиме. Двери 206 станций метро и 31 станции МЦК будут открыты для всех пассажиров всю праздничную ночь. В метро с 01:00 до 05:30 интервалы между поездами составят от 3,5 минут на Кольцевой и диаметральных линиях и до 10 минут на Филёвской линии. На МЦК после окончания вечернего часа пик 9 сентября в 21.00. Интервал между поездами будет составлять 10 минут до начала утреннего часа пик в 07.30 10 сентября. Бесперебойную работу в праздничную ночь в метро и на МЦК обеспечат более 5 тысяч сотрудников: машинистов поездов и работников транспортной безопасности. На станциях, расположенных в непосредственной близости от мест народных гуляний, будут нести круглосуточное дежурство инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.

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