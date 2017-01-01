На Садовом кольце в Москве столкнулись 4 иномарки

15

15 0

На Садовом кольце столкнулись 4 иномарки: Ауди, Мерседес, Митсубиси и ещё одна Ауди. Все автомобили двигались в попутном направлении. Как пояснила девушка водительница а/м Мерседес, внезапно из-за её спины вылетела небольшая птица и стала метаться по салону, чем спровоцировала потерю управления автомобилем. В результате Мерседес по касательной задевает Ауди и Митсубиси, а потом бьёт в заднюю часть другую Ауди. В Мерседесе раскрылись боковые подушки безопасности. Птица выпорхнула в окно и улетела. Девушка пояснила, что перед этим на парковке у её автомобиля были открыты окна и наверно в тот момент и залетела птица, возможно, это был воробей. В аварии никто не пострадал. Движение затруднено. На место инцидента приехал сотрудник ДПС.