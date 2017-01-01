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Огромный арт-объект установили ко дню города Москвы на Кудринской площади

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
15:40
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Огромный арт-объект установили ко дню города Москвы на Кудринской площади.

  • 8
  • 0

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