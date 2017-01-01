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В столице распогодилось и стало тепло

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:58
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После разгона облаков в столице выглянуло солнце и стало теплее.

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