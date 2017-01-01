Празднование юбилея столицы на Тверской улице
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 17:33
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- 13
Масштабные мероприятия проходят на Тверской улице в день юбилея Москвы. От макетов знаменитых сталинских высоток до Москва-Сити, а также некоторые здания показаны изнутри- все это и не только могут посмотреть горожане и гости столицы на Тверской улице. Можно послушать музыку: современную и классическую, можно порисовать или слепить сувенир на память, для детей масса развлечений от батутов до скалодромов.
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