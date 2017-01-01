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Выставка народных костюмов из частной коллекции на Тверской площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:24
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На фестивальной площадке на Тверской площади можно посетить выставку народных костюмов.

  • 19
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