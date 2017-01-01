День города в Театральном проезде

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:22

21

21 0

В Театральном проезде можно было потанцевать, поиграть в пляжный теннис, покататься на электрическом скейборде и сфотографироваться на фоне праздничных конструкций.