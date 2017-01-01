Последствия ДТП на Новинском бульваре

Автор: tim777 Дата публикации: 19:19

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9 сентября на внешней стороне Садового кольца произошло ДТП в результате которого на некоторое время было осложнено движение транспорта. Недалеко от посольства США в районе съезда на ул. Новый Арбат столкнулись а/м "Мерседес" и а/м "Ауди Q7". Со слов очевидцев в ДТП также пострадали ещё два автомобиля. На место аварии прибыл инспектор ГИБДД. Для эвакуации поврежденных а/м "Мерседес" и "Ауди" были вызваны эвакуаторы. На время оформления происшествия на внешней стороне Садового кольца скопилась пробка, которая растянулась до высотки на Баррикадной. По счастливой случайности в результате ДТП никто серьёзно не пострадал. Участников аварии спасли сработавшие подушки безопасности.