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Последствия ДТП на Новинском бульваре

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:19
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9 сентября на внешней стороне Садового кольца произошло ДТП в результате которого на некоторое время было осложнено движение транспорта. Недалеко от посольства США в районе съезда на ул. Новый Арбат столкнулись а/м "Мерседес" и а/м "Ауди Q7". Со слов очевидцев в ДТП также пострадали ещё два автомобиля. На место аварии прибыл инспектор ГИБДД. Для эвакуации поврежденных а/м "Мерседес" и "Ауди" были вызваны эвакуаторы. На время оформления происшествия на внешней стороне Садового кольца скопилась пробка, которая растянулась до высотки на Баррикадной. По счастливой случайности в результате ДТП никто серьёзно не пострадал. Участников аварии спасли сработавшие подушки безопасности.

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Комментарии (1)

  • Artem_077
    19:24
    А виновата птица.
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