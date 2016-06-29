Маршруты автобусов № 221 и 796 начали курсировать по новой эстакаде на юге Москвы

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Два автобусных маршрута № 221 и 796 запущены на новой эстакаде в проектируемом проезде № 5108. Обновлённые маршруты автобусов вдвое сократят для жителей района Бирюлево Восточное поездку до метро «Пражская». Теперь автобусы связывают район Бирюлево Западное с Замоскворецкой линией метро и район Бирюлево Восточное – с Серпуховско-Тимирязевской линией метро. Маршрут № 221 теперь следует от ст. м. «Каширская» до конечной остановки Бирюлёво-Западное. Маршрут автобуса № 796 следует от 16-го мкр. Чертаново до конечной остановки Загорье.