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Маршруты автобусов № 221 и 796 начали курсировать по новой эстакаде на юге Москвы

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
18:36
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Два автобусных маршрута № 221 и 796 запущены на новой эстакаде в проектируемом проезде № 5108. Обновлённые маршруты автобусов вдвое сократят для жителей района Бирюлево Восточное поездку до метро «Пражская». Теперь автобусы связывают район Бирюлево Западное с Замоскворецкой линией метро и район Бирюлево Восточное – с Серпуховско-Тимирязевской линией метро. Маршрут № 221 теперь следует от ст. м. «Каширская» до конечной остановки Бирюлёво-Западное. Маршрут автобуса № 796 следует от 16-го мкр. Чертаново до конечной остановки Загорье.

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