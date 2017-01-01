Выставка спецтехники городского хозяйства на Красной пресне

Автор: tim777 Дата публикации: 19:19

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В рамках празднования дня города, в центре Москвы каждый желающий может найти множество различных мероприятий по вкусу и интересам. Всего в столице запланировано 427 крупных мероприятия. Среди них на Красной пресне проходит выставка специализированной техники городского хозяйства. Горожане устраивают фотосессии на фоне могущественной техники, призванной делать жить горожан проще и безопасней. Для удобства выставке поделена на 13 зон со специализированной техникой. А чтобы не пропустить интересные мероприятия по соседству, горожане могут получить информационную справку прямо не отрываясь от просмотра экспонатов через специальные медиа-экраны.