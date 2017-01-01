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Празднование Дня города в парке "Кузьминки"

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
19:18
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9 сентября Москва отмечает свой юбилей, 870- летие. Во всех парках города проходят праздничные мероприятия. К примеру в парке "Кузьминки" проходят творческие мастер-классы ДШИ “Центр”, на лужайке любителям рептилий предлагают сфотографироваться с крокодилами и с питонами. Много посетителей пришло прокатиться на аттракционах. И много всего интересного проходит в парке в этот праздничный день. В завершении праздника в небо запустят красочный юбилейный салют.

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