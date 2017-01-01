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Главная  /  Репортажи  /  На День города в парке "Кузьминки" повесили перевёрнутый флаг РФ

На День города в парке "Кузьминки" повесили перевёрнутый флаг РФ

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
19:21
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На День города в парке "Кузьминки" на одном из зданий проката велосипедов повесили перевёрнутый флаг России.

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