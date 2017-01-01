На День города в парке "Кузьминки" повесили перевёрнутый флаг РФ

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 19:21

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На День города в парке "Кузьминки" на одном из зданий проката велосипедов повесили перевёрнутый флаг России.