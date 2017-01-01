Новые пешеходные зоны пользуются большой популярностью у горожан

Автор: tim777 Дата публикации: 20:08

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В дни празднования дня города горожане устремились в столичные парки, скверы и на улицы, чтобы отметить 870-летие столицы. Эти дни как нельзя лучше подходят для ознакомления с тем, как город преобразился после проведенных работ по программе "Моя улица". Один из новых пешеходных маршрутов - Якиманская набережная, соединившая пешеходный трафик с парком Музеон безусловно в эти дни один из популярных маршрутов. Горожане отдыхают на лавочках, делают снимки и гуляют по обновленной пешеходной зоне.