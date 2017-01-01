Разговоры с животными: лисица может быть вегетарианцем!

Автор: Дмитрий Дата публикации: 14:25

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Ходит по саду, людей не боится. Не бешеная, рыжая лисица. Может питаться овощами и фруктами. Только блохи замучали.