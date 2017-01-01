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Последствия серьёзного ДТП, в котором автомобиль врезался в стену тоннеля на юге Москвы

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
20:22
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На юге Москвы произошло серьёзное ДТП. В мкр. Чертаново Северное, в проектируемом проезде № 5464 произошло столкновение двух автомобилей - "Опель" и "Москвич". По предварительным данным, водитель автомобиля "Опель" совершил наезд на припаркованный автомобиль "Москвич". От сильного удара "Москвич" протащило вперёд, где он врезался в стену тоннеля и опрокинулся набок. В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля "Опель". Автомобиль "Москвич" превратился в груду искорёженного железа. На место ДТП прибыли оперативные службы города. Причины ДТП установит группа разбора.

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