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Праздничный салют в Лианозово

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:21
  • 23
  • 1

В честь Дня города в столице отгремел салют. Пришло много народу.

  • 23
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    22:59
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 22:53 http://www.mskagency.ru/materials/2703548 09.09.17
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