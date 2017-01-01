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Строительство небоскреба "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге - начало возведения купола

Автор:
Leobr
Дата публикации:
21:29
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На новой высотке "Лахта Центр" начали возводить купол. Шпиль небоскреба не будет иметь остекления, подобного остальным частям здания. Его стенами станет ажурная металлическая сетка из-за особенностей петербургского климата (борьба с неизбежным зимой обледенением). Но цветовое и прочие решения позволят сохранить его схожесть с остеклением нижней части. "Строящийся в Приморском районе Санкт-Петербурга общественно-деловой комплекс, ключевым объектом которого будет штаб-квартира госконцерна «Газпром». Комплекс включает небоскрёб и многофункциональное здание, разделённое атриумом на Южный и Северный блоки. Общая площадь зданий - 400 тыс. м². Полностью завершить проект планируется в 3 квартале 2018 года. Небоскрёб станет самым северным в мире и самым высоким в России и в Европе". Общая высота 462 м, включая остекленную 344 м и 118 м технический купол. Уже этим летом строящуюся высотку видно через Финский залив от начала Дамбы, а это более 30 км. Побывать почти рядом можно, выйдя на остановке электрички "Лахта".

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