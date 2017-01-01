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Плохие дороги во дворах города Большой Камень в Приморье

Автор:
Серёга Горин
Дата публикации:
21:29
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  • 0

Около 15-20 лет не ремонтируют дороги в придомовых территориях... сколько можно терпеть...

  • 15
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Комментарии (0)

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