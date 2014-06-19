Открытие памятника Канышу Сатпаеву в городе Степногорске в Акмолинской области Республики Казахстан

Автор: aronets72 Дата публикации: 21:35

11

11 0

В городе Степногорске в Акмолинской области Республики Казахстан торжественно открыли памятник Канышу Сатпаеву. Это казахстанский академик, геолог, который открыл много месторождений по добычи железнорудных мест. Каны́ш Иманта́евич Сатпа́ев, каз. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев (31 марта [12 апреля] 1899, аул Аккелинской волости, Павлодарский уезд, Российская империя — 31 января 1964, Москва) — советский академик геолог, организатор науки и общественный деятель. Один из основателей советской металлогенической науки, основоположник казахстанской школы металлогении. Доктор геолого-минералогических наук (1942), профессор (1950), академик АН Казахской ССР (1946), действительный член АН СССР (1946), первый президент Академии наук Казахской ССР. Получил известность как геолог, открывший Улутау-Джезказганское месторождение меди, бывшее на то время крупнейшим по прогнозируемым запасам.