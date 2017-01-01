Новая эстакада открылась на пересечении Варшавского шоссе с Балаклавским проспектом в Москве

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В Москве открылась новая эстакада прямого хода на Варшавском шоссе на пересечении с Балаклавским проспектом. Эстакада прямого хода длиной 845 м с тремя полосами движения в каждую сторону была построена в период с сентября 2016 г. по сентябрь 2017 г. Она обеспечит бессветофорное транзитное движение по Варшавскому шоссе. Съезды на Балаклавский проспект и строящийся участок Южной рокады будут организованы по дублерам и в подэстакадном пространстве. Строительство эстакады велось в рамках сооружения второго участка Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспектов. Строительная готовность на этом участке в настоящее время составляет 75%. Окончание работ запланировано на III квартал 2018 г.