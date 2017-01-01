Воришка велосипедов в Москве попал в объектив видеонаблюдения

Автор: Roma1002 Дата публикации: 21:33

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26 августа в 02:00 по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д.16, к.1 произошла кража дорогого велосипеда с детским кресло. Воришка имел набор ключей, которыми уверенно открыл дверь подъезда. Сначала прошел в правую секцию подъезда, после в левую секцию подъезда, где на одном из этажей похитил велосипед. После чего по словам полиции, которая просмотрела уличные камеры наблюдения, направился по Рублевскому шоссе от дома 16 в сторону Крылатской улицы, свернул в сторону улицы Нижние Мневники и по ней проследовал до Карамышевской набережной, там след оборвался. Будьте бдительны и осторожны. Если кто знает личность преступника просьба сообщить в Отдел МВД по Кунцевскому району.