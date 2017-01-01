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Вторая волна "Бабьего лета" в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:16
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Временами солнце скрывается за облака, а так в столице +21С и тепло. Хорошее время для прогулок по городу.

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Комментарии (0)

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