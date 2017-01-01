На МЦК запустили новый способ оплаты Aliplay

Автор: tim777 Дата публикации: 16:38

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10 сентября на станции "Лужники" Московского центрального кольца состоялся запуск нового пилотного проекта по оплате проезда платежной системой Aliplay. Проект охватывает 5 станций МЦК: Лужники, Измайлово, Деловой центр, Локомотив и Площадь Гагарина. Запуск платежной системы Aliplay сделает МЦК более привлекательным для туристов из Китая, поскольку новый инструмент позволит покупать билеты привычным для них способом. Гражданам Китая на выбор предлагается два типа билетов "Единый" - для совершения разовой поездки и билеты без лимита поездок на 1 сутки. Далее, последовательность действия пассажира для оплаты покупки выбранного билета полностью соответствует принятой в Китае - турист сканирует чек с помощью мобильного приложения Aliplay производит оплату и получает билет. Система Aliplay чрезвычайно популярна в Китае. Ею пользуются более 520 миллионов человек. В 2016 году оборот составил более 1,7 триллионов долларов. Aliplay сотрудничает с более чем 100 финансовым организациями в Китае, мире и России. Прием Aliplay на МЦК будет обеспечивать банк ВТБ24. Планируется, что до конца года приобрести проездные билеты с помощью Aliplay можно будет на всех станциях МЦК.