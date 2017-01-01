Празднование Дня города в центральной части столицы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:40

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Второй день празднования Дня города в центре столицы. Основные мероприятия проходят на Тверской улице: можно послушать классическую музыку, а можно прогуляться и посмотреть на красивые макеты зданий, скалодром Москва-сити, поучиться фехтованию, а можно просто послушать концерт. Горожане и гости столицы выбирают то, что им интересно. Зрителей у "Искусственной волны" много им интересно наблюдать и все действо снимать на свои гаджеты.