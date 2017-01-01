День рождения МЦК отметили в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 17:17

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В центре Москвы в районе Хамовники около станции МЦК "Лужники" сегодня проходит празднование первого дня рождения новой транспортной линии столичного метрополитена. МЦК сегодня исполнился 1 год. На мероприятие пришли горожане и постоянные пассажиры ветки. Семьи с маленькими детьми смогли прокатиться на игрушечном паровозике, поиграть в различные игры и попрыгать на батуте. На специальных стендах гости мероприятия оставили свои пожелания МЦК и поздравления. Все это сопровождалось красочной концертной программой. В рамках празднования дня рождения МЦК, был запущен пилотный проект оплаты проезда для туристов из Китая. Гости праздника оказались также в гостях у молодоженов и стали свидетелями настоящей свадьбы. Пара, победившая в конкурсе «Хорошо, что люди придумали кольца!». На церемонии бракосочетания молодые люди обменялись кольцами с функционалом «Тройки». Теперь молодожены смогут оплатить проезд с помощью этих колец везде, где работает карта. Около информационных стоек горожанам дарили фирменные буклеты и здесь же посетителей встречал робот "Метроша", который общался с детьми и отвечал на их вопросы.